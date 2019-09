Mário Centeno: "Portugal cresce hoje mais do que Espanha"

Mário Centeno, ministro da Finanças, comentou esta segunda-feira os resultados do défice orçamental de 2018.O ministro afirma que os resultados demosntrados nas estatísticas refletem o crescimento positivo da economia portuguesa. "Portugal cresce hoje mais do que Espanha", sublinhou Centeno sublinhando que os "obreiros" desta melhoria são os portugueses.O Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu esta segunda-feira em baixa o défice orçamental de 2018, de 0,5% para 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB)."A estimativa provisória para o ano de 2018 revela que o setor das AP [Administrações Públicas] apresentou uma necessidade líquida de financiamento de 910,9 milhões de euros, correspondente a 0,4% do PIB", avança o INE.Em março, o INE tinha estimado um défice de 0,5% do PIB para 2018, de 912,8 milhões de euros.Inicialmente, o Governo tinha como meta um saldo negativo de 0,7% do PIB para 2018.A revisão dos valores esta segunda-feira divulgada resulta de uma atualização regular (tendencialmente quinquenal) do ano de referência das contas nacionais, uma prática corrente nos países da União Europeia (UE), que deverá ser concretizada por mais de 20 países em 2019, explica o INE.De acordo com o INE, o défice provisório de 2018 "teve origem no subsetor da Administração Central, uma vez que os subsetores da Administração Regional e Local e dos Fundos de Segurança Social apresentaram um saldo positivo".Os dados provisórios revelam que o défice diminuiu 4,9 mil milhões de euros entre 2017 e 2018, o que resultou de um aumento de 5,5% da receita (cerca de 4,6 mil milhões de euros) e de uma diminuição de 0,3% da despesa (cerca de 300 mil euros).