Mário Ferreira preside a nova associação e critica administração do porto de Leixões

Associação das Actividades Marítimo Turísticas do Douro acaba de ser criada por 28 empresas de cruzeiros e hotéis do norte.

20:16

Esta terça-feira, 27 de Março, dia em que abre metade da navegação do Douro, "com sete dias de atraso", a Associação das Actividades Marítimo Turísticas do Douro (AAMTD), constituída no passado dia 7, entendeu "ser o momento certo para atuar".

Mário Ferreira, presidente da Douro Azul e da AAMTD, adianta estar "muito apreensivo pelo facto de existir uma falta de diálogo muito grande com a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo ", cita o Jornal de Negócios.



"Quando lá nos chamam é para preencher calendário e tudo o que sugerimos é ignorado, pode ser que agora com a tomada de posse do novo administrador para área do Douro possam melhorar as coisas", remata o empresário.