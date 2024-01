Mercado de ligeiros de passageiros elétricos mais do que duplica em 2023

O mercado português de veículos ligeiros de passageiros elétricos mais do que duplicou em 2023, com 36.390 novas unidades matriculadas, indicou esta quarta-feira a ACAP -- Associação Automóvel de Portugal.

Entre janeiro e dezembro, foram matriculados 36.390 veículos ligeiros de passageiros elétricos BEV, ou seja, alimentado por uma bateria que é carregado na rede elétrica, um crescimento de 101,9% relativamente ao mesmo período de 2022.

No mercado de ligeiros de mercadorias eletrificados, contabilizaram-se 2.448 elétricos BEV, mais 140,9% do que no período homólogo.

Já os pesados elétricos (BEV) multiplicaram por seis (523,4%) no acumulado do ano, com 399 unidades.

Em 2023, o total destes três mercados, que abrange também os elétricos recarregáveis (ECV), híbridos Plug-in (PHEV) e híbridos elétricos (HEV), progrediu 60,4% para 95.253 veículos.