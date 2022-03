O número de clientes no mercado livre de eletricidade aumentou em quase cinco mil em janeiro, face ao mês anterior, e subiu 1,9% em termos homólogos, para um total acumulado superior a 5,4 milhões de contratos. Os dados foram divulgados esta terça-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), no Boletim do Mercado Liberalizado de Eletricidade relativo ao primeiro mês de 2022.





Em janeiro, o mercado livre representava mais de 85% do número total de clientes e cerca de 94% do consumo em Portugal Continental. Segundo a ERSE, “a quase totalidade” do número de clientes do mercado livre concentra-se no segmento dos clientes residenciais, que representavam , no primeiro mês do ano, 98,9% do total.