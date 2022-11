Magistrados do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) estiveram esta quinta-feira na Quinta de Gondizalves, em Braga, onde Manuel Pinho se encontra em prisão domiciliária, para apreender o recheio do imóvel.



Segundo apurou o CM, foram apreendidas ao ex-ministro da Economia cerca de 300 garrafas de vinhos (portugueses, italianos e espanhóis) e espumantes franceses, dois quadros do pintor Luís Noronha da Costa, um conjunto de serigrafias, quatro fotografias, um conjunto de tacos de golfe e uma máquina de 'flippers'.









Ver comentários