A indústria portuguesa de mobiliário está a viver uma crise de mão-de-obra. "Estou a precisar de mais umas 40 pessoas, entre marceneiros, estofadores, maquinistas e serralheiros , mas não encontro, o que faz com que esteja a rejeitar encomendas e a prolongar os prazos para a entrega de outras", queixou-se ao Negócios o dono do grupo Laskasas, que tem três fábricas em Paredes, emprega 435 pessoas e fechou o último exercício com vendas de 24 milhões de euros.