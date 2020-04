Mota-Engil vence contrato de 636 milhões de euros no México

A Mota-Engil, em parceria com a China Communications Construction, vai ficar responsável pela construção do primeiro lote de uma nova infraestrutura ferroviária no México, um contrato no valor de 636 milhões de euros, foi hoje comunicado ao mercado.

"A Mota-Engil S.G.P.S., S.A. informa sobre a adjudicação à Mota-Engil México, numa parceria, liderada pela Mota-Engil com 58%, com a China Communications Construction Company, de um contrato para a construção do primeiro lote da nova infraestrutura ferroviária designada "Tren Maya", no México", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, o contrato totaliza cerca de 636 milhões de euros e corresponde a um lote com 228 quilómetros.

A infraestrutura em causa vai servir para a promoção da atividade económica de cinco estados do sul do país -- Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintan Roo e Chiapas.

Para a construtura, estas adjudicação demonstra as "capacidades técnicas" do grupo, "evidenciadas em várias geografias", e reforça a sua presença no mercado mexicano e na região da América Latina.

"Ao alcançar mais este relevante objetivo comercial no México, a Mota-Engil reforça o equilíbrio da sua atividade entre as três regiões onde atua e confirma a sustentabilidade do seu negócio e a dinâmica comercial mesmo em tempos de pandemia", concluiu.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Mota-Engil subiram 0,18% para 1,08 euros.