Eduardo Cabrita sobre greve dos motoristas: "Há reservas de combustíveis para mais de dois meses"

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, revelou, esta terça-feira, que "há reservas de combustível acumulados para mais de dois meses" e que está a ser preparado o planeamento para salvaguardar o abastecimento, em caso de greve dos motoristas.

"Não há nenhum problema de reservas de combustível. A entidade nacional do setor energético diz-nos que temos reservas de combustíveis acumuladas para mais de dois meses. O que temos de garantir é que numa circunstância de dificuldade de distribuição, as prioridades sejam asseguradas" afirmou Eduardo Cabrita após a reunião semanal do Centro de Coordenação Operacional Nacional, na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide.

O ministro disse que a ANEPC é a responsável pela coordenação do planeamento civil de emergência e acrescentou que esta manhã decorreu uma reunião em Carnaxide com todas as entidades para "acautelar aquilo que possa ser necessário relativamente à salvaguarda de abastecimento de combustíveis".



A greve dos motoristas está marcada para 12 de agosto e por tempo indeterminado.