Multas por falta de inscrição no Via CTT foram suspensas

Fisco mandou suspender as multas recebidas por milhares de contribuintes.

18:02

As multas recebidas por milhares de contribuintes por não se terem inscrito no Via CTT foram suspensas. "A Autoridade Tributária comunicou aos serviços que devia ser suspensa a tramitação de todos os processos de contraordenação instaurados", refere uma nota, enviada ao ECO, pelo ministério das Finanças esta terça-feira.



Milhares de contribuintes receberam multas da Autoridade Tributária por não se terem inscrito neste serviço de comunicação electrónica, obrigatório desde 2012. As multas, que variam entre os 50 e os 250 euros, foram entregues por carta, em casa, sem notificação prévia.