Navigator antecipa pagamento do subsídio de Natal e dá prémios aos trabalhadores

Os analistas do CaixaBank BPI antecipam um lucro de 21 milhões de euros, que representa uma queda homóloga de 61% mas uma subida face aos 13,4 milhões de resultados positivos registados no trimestre anterior.

Os trabalhadores da Navigator vão receber o subsídio de Natal antes do previsto, assim como outros benefícios que incluem pagamento de férias não gozadas, folgas acumuladas e uma "gratificação extraordinária", numa operação cujo montante total supera os 10 milhões de euros, de acordo com a empresa.Num comunicado enviado às redações, a produtora de papel diz que as medidas servem para "apoiar" todos os seus 3.200 funcionários e famílias "num período difícil que a economia do país atravessa, reconhecendo o esforço comum e o desempenho durante a pandemia".Em janeiro, a empresa já tinha implementado outras medidas, segundo referem no documento, como um programa de promoções e progressões das carreiras, um programa de mérito para os quadros e uma cláusula de anti-estagnação dentro da empresa.Este anúncio surge no dia em que a Navigator apresenta os seus resultados referentes ao terceiro trimestre deste ano, depois do fecho de sessão na bolsa de Lisboa.