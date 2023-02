O valor médio das novas pensões de velhice dos funcionários públicos subiu, o ano passado, cerca de 165 euros para 1538 euros. Os valores constam da Execução Orçamental de dezembro e mostram ainda que se reformaram quase 16 mil trabalhadores do Estado em 2022.



Os números divulgados por aquele documento do Governo relativamente a todo o ano de 2022 mostram que se reformaram mais 1224 funcionários públicos do que em 2021, atingindo cerca de 16 mil novos pensionistas.









