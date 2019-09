Novo Banco perdoa dívidas da Malo Clinic

O Novo Banco deverá perdoar 25 milhões de euros à Malo Clinic, uma rede de clínicas dentárias que se encontra em Processo Especial de Revitalização (PER), segundo o ‘Jornal de Negócios’. A instituição liderada por António Ramalho detém quase 80% do total de créditos sobre a empresa.O Novo Banco terá recusado fazer comentários sobre o perdão de parte significativa da dívida, mas garantiu tentar "com o seu voto apoiar, tanto quanto possível, soluções que preservem os postos de trabalho e a atividade de empresas em processo de recuperação".O valor total da dívida a cerca de nove dezenas de credores ascende a 67,5 milhões de euros. Já o plano de recuperação aprovado estabelece um perdão superior a 40 milhões de euros, sendo imposto aos credores comuns perdas de 90% dos seus créditos, adianta o ‘Negócios’. A CGD está entre esses credores.A rede de medicina dentária foi adquirida pelo fundo Atena em maio, com um volume de faturação de 30 milhões. Fundada em 1995 por Paulo Sérgio Maló de Carvalho, o grupo de serviços dentários está presente em 65 cidades, de 25 países. Paulo Maló constituiu-se como credor do grupo, do qual já não é acionista, no valor de cerca de 2,7 milhões de euros, mas não foi reconhecido.A Assembleia Municipal da Guarda aprovou uma moção em que apela ao Governo que desenvolva "todos os esforços" para que seja encontrada "uma solução de continuidade" para a fábrica de componentes Dura, com 150 trabalhadores. Está em cima da mesa a redução da laboração ou a paragem da fábrica.A banca acordou com os sindicatos um novo Acordo Coletivo de Trabalho, com aumentos retroativos a 1 de janeiro, de 0,80% na tabela salarial, revelou o Sindicato dos Bancários do Norte (SBN). O acordo foi fechado há seis dias numa reunião realizada na sede da Associação Portuguesa de Bancos.