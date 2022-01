O Novo Banco (NB) tentou vender a dívida de José Guilherme, no valor de 121 milhões de euros, com um desconto de 97%. O Fundo de Resolução (FdR), entidade pública acionista do NB, chumbou a operação, para não haver o risco de o construtor civil da Amadora recomprar a dívida por um valor irrisório. Se a entidade liderada por Luís Máximo dos Santos não tivesse recusado esta operação, a dívida de 121 milhões de euros teria sido vendida por 3,9 milhões de euros.