O Governo está a estudar a possibilidade de criar um novo escalão no IRS, no âmbito do Orçamento do Estado para 2024. A possível criação deste novo escalão está a ser acompanhada com simulações para a redução das taxas de IRS, com vista a cumprir o objetivo já assumido pelo ministro das Finanças de reduzir o imposto sobre o trabalho nos próximos anos.









