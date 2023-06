O licenciamento e a conclusão de edifícios continuam em queda, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas (INE). No primeiro trimestre, foram licenciados 6200 edifícios, o que representa uma queda de quase 12% face a igual período do ano passado.



“Do total de edifícios licenciados, 76,1% eram construções novas, e destas, 81,7% destinavam-se a habitação familiar”, concretiza a informação divulgada ontem pelo INE.









