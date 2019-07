Nuno da Cunha Rodrigues eleito administrador não executivo da CGD

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) anunciou esta segunda-feira a eleição de Nuno Filipe Abrantes Leal da Cunha Rodrigues como administrador não executivo da instituição."A Caixa Geral de Depósitos informa que por deliberação unânime por escrito do seu acionista único, de 05 de julho de 2019, considerando a não oposição do Banco Central Europeu quanto à avaliação da adequação do membro do órgão de administração, foi eleito como membro não executivo do Conselho de Administração, para completar o mandato de 2017-2020, o Senhor Professor Doutor Nuno Filipe Abrantes Leal da Cunha Rodrigues", lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Segundo acrescenta, a nomeação tem efeitos a partir desta segunda-feira.