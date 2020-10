"O Governo não deixará de apoiar o emprego": ministro das Finanças abre debate na generalidade da proposta de OE2021

O segundo dia de debate na generalidade da proposta de OE2021 começou com a intervenção do ministro das Finanças, João Leão, que deixou uma mensagem de esperança aos trabalhadores e às empresas. "Enquanto durar a pandemia, o Governo não vai deixar de apoiar o emprego", disse perante os deputados da Assembleia da República.



"A aprovação deste orçamento é o primeiro grande passo desta estratégia de recuperação e da recusa da austeridade", disse.

O segundo dia de debate, na generalidade, do Orçamento do Estado para 2021 começou com cinco minutos de atraso, devido à ausência dos membros do Governo.

Eram 10h11 quando o primeiro-ministro, António Costa, chegou e, depois os ministros rearrumarem as cadeiras na bancada do Governo, entre eles Ana Gomes Godinho, Trabalho, e João Pedro Matos Fernandes, Ambiente, o titular das Finanças começou a discursar um minuto depois.