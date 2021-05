"O Novo Banco era novo mas herdeiro de complexos problemas", refere governador do Banco de Portugal

O governador do Novo Banco e ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, foi ouvido na comissão parlamentar ao Novo Banco esta terça-feira.



Mário Centeno começou por dizer que o Bes era o "único banco em Portugal durante a crise que não precicou de apoio, mas, no entanto foi o único que acabou" e afirma que "a resolução do BES ditou todos os procedimentos posteriores".

O governador do Banco de Portugal disse que a criação do Novo Banco foi acompanhada com as regras da Comissão Europeia.

"O crédito mal parado começou a crescer em 2016 e hoje situa-se nos 5 %", refere Mário Centeno. "O Novo Banco era novo mas herdeiro de complexos problemas", refere.

"A negociação centrou-se na LoneStar porque os outros compradores caíram", explicou o ex-ministro das Finanças.



Mário Centeno explica que o "Fundo de Resolução não se vai responsabilizar euro por euro pelo destino de ativos. Só há injeções de capital se houver perdas de ativos. Se não houvesse perdas em ativos específicos não exiustiria injeção de capital".