Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O que está no Orçamento do Estado de 2019. Conheça as principais medidas em cada setor

Proposta de Orçamento do Estado para 2019 será apresentada na terça-feira pelas 08h30.

00:27

O Orçamento do Estado foi entregue esta segunda-feira pelas 23h52 por Mário Centeno na Assembleia da República.



A proposta de Orçamento do Estado para 2019 será apresentada na terça-feira pelas 08h30.



Conheça o que está no OE de 2019:



Ganhos com horas extra vão descontar menos IRS

Os rendimentos com horas extra vão beneficiar de uma taxa de retenção na fonte de IRS menor no próximo ano, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).



No documento, que confirma as informações das versões preliminares da proposta de lei que foram sendo divulgadas, o Governo propõe que, tal como já acontece com o subsídio de férias e de Natal, também o rendimento obtido com "trabalho suplementar" seja sempre "objeto de retenção autónoma" não podendo ser "adicionados às remunerações dos meses em que são pagos".



Governo quer alargar prazo de entrega do IRS até 30 de junho

O Governo pretende prolongar um mês, até 30 de junho, o prazo para a entrega da declaração de IRS por via eletrónica, segundo a proposta de Orçamento para 2019 entregue esta segunda-feira no parlamento.



Segundo o documento, que confirma a informação já constante nas versões preliminares da proposta de lei já divulgadas, a declaração de IRS deve passar a ser "entregue, por transmissão eletrónica de dados, de 01 de abril a 30 de junho, independentemente de este dia ser útil ou não útil".



Governo confirma desconto de 50% no IRS para emigrantes que regressem

Os emigrantes que regressem a Portugal a partir do próximo ano apenas vão pagar metade do IRS, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) entregue esta segunda-feira no parlamento.



A medida concretiza uma promessa feita no verão pelo primeiro-ministro, António Costa, e já constava das versões preliminares das propostas de lei.



Listas de utentes por médico de família revistas quado se atingir cobertura de 99%

O Governo compromete-se a rever a lista de utentes atribuída a cada médico de família quando for alcançada a cobertura de 99% de utentes com médico atribuído.



Segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2019 entregue na noite de segunda-feira no parlamento, o Governo irá rever "a dimensão da lista de utentes inscritos por médico de família", quando "a taxa de cobertura total de utentes com médico de família for igual ou superior a 99%".



Investimento em ciência e tecnologia aumenta 11,5% para 616,5 milhões

O investimento em ciência e tecnologia cresce, no próximo ano, 11,5% para 616,5 milhões de euros, revela a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) esta terça-feira divulgada pelo ministério da tutela.



De acordo com o programa orçamental para o setor, facultado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) terá em 2019 uma dotação inicial para investimento de 616,5 milhões de euros, o que representa um aumento de 11,5% face às dotações iniciais de 2018.



Dotações para universidades e politécnicos sobem 2% para 1.104 milhões

As dotações iniciais para as instituições públicas de ensino superior aumentam, no próximo ano, 2% para 1.104 milhões de euros, revela a proposta de Orçamento do Estado 2019 (OE2019) esta terça-feira divulgada pelo ministério da tutela.



Segundo os quadros orçamentais facultados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, as universidades, os institutos politécnicos e as escolas superiores não integradas terão em 2019 uma dotação inicial de 1.104 milhões de euros, o que representa uma subida de 2% face às dotações iniciais de 2018.



Empresas vão pagar mais imposto pelos seus automóveis no próximo ano

A taxa de tributação autónoma que as empresas pagam pelos automóveis em sua posse vai aumentar no próximo ano, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) entregue esta segunda-feira no parlamento.



Atualmente, os gastos dedutíveis efetuados com "despesas de representação", com "viaturas ligeiras de passageiros ou mistas" cujo preço seja inferior a 20 mil euros ou com "motos e motociclos" são tributados a uma taxa de 10%. Mas, segundo o OE2019, a taxa passará a ser de 15%.



Fora desta tributação autónoma, mantêm-se "os veículos movidos exclusivamente a energia elétrica".