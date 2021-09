O número de edifícios licenciados e concluídos no segundo trimestre deste ano supera já níveis anteriores à pandemia. De abril a junho, foram licenciados 6 500 edifícios em Portugal. Trata-se de uma subida homóloga de 27,1% e de 9,3% em comparação com igual trimestre de 2019, anterior à pandemia. Segundo os dados do INE, uma clara maioria destes edifícios destinava-se à habitação, criando 7100 fogos em construções novas.