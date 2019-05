OCDE desce previsão para "frágil economia global" em 2019

A OCDE desceu a previsão para a economia global para 3,2%, mantendo a estimativa de 3,4% em 2020, mas advertiu que existem muitos riscos negativos que "ensombram" a economia mundial e o bem-estar das pessoas.

No relatório com as previsões económicas mundiais divulgado esta terça-feira ('Economic Outlook'), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) antecipa que o Produto Interno Bruto (PIB) mundial vai crescer 3,2% este ano, menos uma décima face ao que antecipava em março, e depois da expansão de 3,5% registada em 2018.

"Esta desaceleração é generalizada, prevendo-se a moderação do crescimento este ano em quase todas as economias", indica a OCDE, acrescentando que o crescimento do comércio mundial deverá enfraquecer ainda mais este ano, para cerca de 2%, "a taxa mais fraca desde a crise financeira global".



OCDE sobe previsão para zona euro mas alerta para incerteza política e tensões comerciais

A OCDE melhorou esta terça-feira a previsão de crescimento para 2019, para 1,2%, duas décimas acima da anterior estimativa, mas antecipa que a incerteza política e as tensões comerciais vão continuar a penalizar as exportações e o investimento.

No relatório com as previsões económicas mundiais divulgado, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro cresça 1,2% este ano, duas décimas acima da anterior previsão.

Em março, na atualização intercalar das suas previsões económicas ('Interim Economic Outlook'), a OCDE tinha descido para 1% a expansão da economia da zona euro.