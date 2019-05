OCDE revê crescimento em baixa e défice mais elevado

A economia portuguesa deverá crescer menos e o défice será mais elevado em 2019, segundo um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), divulgado esta terça-feira.Os peritos internacionais estimam agora um crescimento do PIB de 1,8%, abaixo dos 2,1% que antecipavam em novembro e menos uma décima do que a estimativa de 1,9% do Governo.Quanto ao défice orçamental, a OCDE reviu em alta a meta de 0,2% para 0,5% do PIB.O ministro da Economia, Siza Vieira, desvalorizou as projeções mais pessimistas, dizendo que o "Governo está confiante".