Pagamento ao Novo Banco foi feito na véspera do debate quinzenal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A transferência de 850 milhões de euros do Fundo de Resolução para o Novo Banco foi feita a 6 de maio, o último dia do prazo legalmente fixado e na véspera do debate quinzenal em que o primeiro-ministro assegurou que não iria ser transferida nenhuma verba sem que a auditoria aos atos de gestão estivesse concluída.O processo seguiu o calendário habitual, ainda que o ministro das Finanças venha admitir uma "falha ...