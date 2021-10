A Autoridade Tributária (AT) está a acompanhar de perto as informações reveladas sobre os contribuintes portugueses no âmbito dos Pandora Papers, apurou o CM junto de fonte oficial. "A administração tributária atuará dentro da mais estrita legalidade, como tem acontecido em outras ocasiões semelhantes, como foi o caso dos Panama Papers ou Futebol Leaks", afirmou ao CM uma fonte do Ministério das Finanças.