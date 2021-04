Parlamento Europeu aprova programa de investigação e inovação de 95,5 mil milhões de euros

O Parlamento Europeu aprovou esta terça-feira o programa de investigação e inovação Horizonte Europa para o período 2021-2027 com um orçamento global de 95,5 mil milhões de euros, que serão destinados à inovação e digitalização na União Europeia.

Em comunicado de imprensa, a assembleia europeia dá conta da 'luz verde' a este programa comunitário durante a sessão plenária que decorre até quinta-feira a partir de Bruxelas e 'online', notando que "o programa, que abrange o período 2021-2027, ajudará os sistemas de saúde da UE a prepararem-se para pandemias e contribuirá para a descarbonização, digitalização e inovação da indústria".

Em concreto, está em causa um orçamento global de 95,5 mil milhões de euros, incluindo 5,4 mil milhões que provêm do Fundo de Recuperação pós-crise da covid-19, bem como com um investimento adicional de quatro mil milhões de euros do Quadro Financeiro Plurianual da UE.

O Parlamento Europeu assinala que esta verba é a mais elevada "já concedida pela UE à investigação digital e à digitalização, além de mil milhões de euros adicionais garantidos pelo Parlamento para a investigação básica, que serão canalizados através do Conselho Europeu de Investigação".

O programa também irá apoiar pequenas e médias empresas inovadoras, assim como a infraestrutura europeia de investigação.

"O Horizonte Europa garante financiamento a curto e a longo prazo para a investigação e a inovação relacionadas com desafios mundiais, incluindo o combate às alterações climáticas, a digitalização e a pandemia", adianta a assembleia europeia.

Este programa já é aplicado provisoriamente pela Comissão Europeia desde 01 de janeiro de 2021.

Na votação de hoje, os eurodeputados aprovaram o acordo alcançado com o Conselho sobre o regulamento do programa por 677 votos a favor, cinco contra e 17 abstenções, enquanto o programa específico foi aprovado por 661 votos a favor, cinco contra e 33 abstenções.