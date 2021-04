O primeiro dia da campanha do IRS relativa a 2020 ficou marcado por uma autêntica corrida para a entrega de declarações no Portal das Finanças. Foram mais de 565 mil os contribuintes que fizeram a respetiva entrega online no dia 1 de abril, de acordo com informação da Autoridade Tributária e Aduaneira. A pressa é explicada pela possibilidade de a emissão de reembolsos começar a ser feita mais cedo este ano.