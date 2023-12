Os reformados que recebem por transferência bancária as suas reformas terão já esta sexta-feira o seu dinheiro disponível, garantiu aofonte oficial do Instituto da Segurança Social.A data consta do calendário de pagamentos deste mês, mas o facto de se tratar de um feriado criou a dúvida entre os pensionistas, já que habitualmente o pagamento é atrasado ou adiantado devido à paragem dos serviços bancários. Desta feita, no entanto, as pensões serão mesmo transferidas no feriado da Imaculada Conceição., vários pensionistas manifestaram preocupação com o pagamento da pensão, tendo em conta que o dia 8 é também, em muitos casos, o último dia para o pagamento da renda de casa, entre outros compromissos mensais.