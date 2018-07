Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pior troço do IP3 em obras em 2019

Intervenção vai duplicar vias da estrada e segurar taludes.

Por Raquel Oliveira | 09:02

O troço entre os nós de Penacova e da Lagoa Azul , o mais degradado do IP3 (entre Coimbra e Viseu), vai entrar em obras no primeiro semestre do próximo ano. O concurso para a requalificação daquele troço é lançado esta segunda-feira em Penacova, numa cerimónia que conta com a presença do primeiro-ministro.



A degradação da via e os níveis de sinistralidade levaram a que este seja o primeiro troço a ser intervencionado no âmbito de uma operação de requalificação que abrange todo o IP3 e que se prolonga até 2022.



O concurso lançado esta segunda-feira prevê a reabilitação de todo o pavimento, intervenções nos taludes, a reposição da sinalização e a duplicação das vias, sempre que for possível. Só cerca de 3% do traçado (pontes e margens da Aguieira) manterá uma via em cada sentido.



A intervenção está orçada em 15 milhões de euros , o que significa que a recuperação de cada quilómetro custará um pouco mais de um milhão.



Esta segunda-feira são também lançados os concursos para a duplicação de vias nos troços entre Souselas e o Nó de Penacova e a Lagoa Azul e Viseu. Quando a obra terminar terão sido gastos 134 milhões de euros e ganhos 22 minutos entre Coimbra/Viseu, segundo as contas do Governo.



Estrada vai "alertar" condutores para perigos

A Infraestruturas de Portugal vai aproveitar a intervenção no IP3, que liga Viseu a Coimbra, para a equipar com novas tecnologias que, até ao momento, apenas existem no Túnel do Marão, apurou o CM.



Com a instalação de sistemas, será possível ter informações em tempo real sobre, nomeadamente, tráfego e condições da via e ainda comunicar diretamente com os condutores através do rádio dos automóveis. Um conjunto de sensores irá também registar queda de blocos na via.