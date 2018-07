Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque em cadeia faz sete feridos e corta IP3

Acidente aconteceu na zona de Souselas, em Coimbra.

17:09

Um choque em cadeia, a envolver cinco viaturas, fez este domingo sete feridos no quilómetro 49 do IP3, no sentido Viseu-Coimbra, que está cortado. O acidente aconteceu na zona de Souselas.



Segundo confirmou ao CM fonte do CDOS de Coimbra, o alerta foi dado pelas 16 horas.



No local estão nove viaturas, entre bombeiros e autoridade.



Em atualização