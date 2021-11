Polícias financeiros já aplicaram punições num total de 11 milhões

Os reguladores financeiros aplicaram, até setembro, quase 11 milhões de euros em coimas a empresas, instituições bancárias e seguradoras. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) distinguiu-se pelo valor das punições aplicadas: mais de sete milhões de euros.A polícia da Bolsa decidiu sobre 16 processos, tendo aplicado contraordenações no valor de 7,4 milhões de euros nos nove primeiros meses do ano, segundo os últimos dados divulgados pela instituição, responsável pelo controlo das empresas que negoceiam nos mercados financeiros.