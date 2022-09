Os ex-políticos e antigos juízes do Tribunal Constitucional que beneficiam da pensão mensal vitalícia não vão receber o bónus de metade dessa prestação, em outubro próximo, no âmbito das medidas do Governo contra a inflação. Questionado pelo CM se os beneficiários da subvenção mensal vitalícia vão receber também metade dessa prestação em outubro, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social afirmou: “Não.









Ver comentários