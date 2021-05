Portugal com maior queda do PIB na UE no primeiro trimestre ao recuar 5,4%

A economia da zona euro recuou 1,8% e a da União Europeia 1,7% no primeiro trimestre do ano, face ao período homólogo, com Portugal a apresentar a maior quebra, de 5,4%, segundo uma estimativa do Eurostat.

De acordo com uma estimativa rápida do Eurostat, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o Produto Interno Bruto (PIB) ajustado sazonalmente diminuiu 1,8% na zona euro e 1,7% na UE no primeiro trimestre de 2021, após ter recuado 4,9% e 4,6%, respetivamente, no trimestre anterior.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, Portugal apresentou, nos primeiros três meses do ano, o maior recuo homólogo do PIB (-5,4%), seguido pela Espanha (-4,3%) e Alemanha (-3%).