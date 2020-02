Portugal vai ter rede 5G até ao final do ano

A rede 5G vai chegar a Portugal ainda este ano, permitindo comunicações mais rápidas.O Conselho de Ministros aprovou ontem a estratégia e o calendário para a implementação desta tecnologia. O objetivo é que a rede possa cobrir, até 2025, a maior parte do País. "Estamos conscientes de que é um calendário ambicioso", reconheceu o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.O primeiro passo é dado, até ao fim de 2020, em duas cidades com perfis diferentes: uma no Litoral e outra no Interior. A tecnologia irá depois, de forma gradual, chegar também aos serviços públicos.Antes da rede 5G estar no terreno, haverá um leilão para as operadoras de telecomunicações interessadas em explorar a tecnologia. O regulador das comunicações, a Anacom, vai definir os contornos e valores do concurso, tendo já marcado para segunda-feira uma conferência de imprensa, na qual dará mais detalhes.O Governo sugere que, para responder a um investimento que rondará as centenas de milhões de euros, as empresas juntem forças, candidatando-se em conjunto e partilhando infraestruturas. O dinheiro que o Estado arrecadar no leilão vai financiar o novo Fundo para a Transição Digital.A rede 5G permite, por exemplo, comunicações de dados a uma velocidade até cem vezes mais rápida do que a atual.As polémicas com a segurança da rede 5G, devido às suspeitas de espionagem da chinesa Huawei, têm sido muitas. Para garantir que as recomendações de cibersegurança vindas de Bruxelas são cumpridas, será criado um grupo de trabalho nesta matéria.A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, garantiu ainda que os riscos da rede 5G para a saúde vão ser devidamente avaliados. "Está previsto que sejam desenvolvidos e publicitados estudos sobre o eventual impacto na saúde pública", disse.