Governo aprova estratégia e calendário para 5G até 2025

O Governo aprovou hoje a estratégia e calendário para a quinta geração de comunicações móveis, ou 5G, que começa este ano e se prolonga até 2020.

A decisão, através de uma resolução do Conselho de Ministros, foi tomada por via eletrónica, anunciou a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa, com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, e o secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo.

A estratégia, afirmou, tem por objetivo garantir que a quinta geração móvel seja "um instrumento de desenvolvimento e competitividade" da economia portuguesa, "de coesão social e territorial, de melhoria e transformação do nosso modo de vida, de inovação social e da qualidade dos serviços públicos".