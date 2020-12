Português António Horta-Osório escolhido para liderar grupo Credit Suisse

António Horta-Osório foi escolhido para liderar o grupo do banco Credit Suisse. A notícia é avançada esta terça-feira, num comunicado emitido pelo próprio banco suíço.



Horta-Osório deixa agora a presidência executiva do banco britânico Lloyds, uma saída anunciada em junho passado para assumir o cargo de presidente do conselho de administração do banco com sede em Zurique.







Urs Rohner, atual presidente da administração do banco suíço, afirmou estar "extremamente satisfeito por propor um profissional altamente reconhecido e com provas dadas na banca internacional" como seu sucessor. "António Horta-Osório vai dar um enorme contributo para o sucesso futuro do nosso banco como líder global na gestão de patrimónios com fortes capacidades na banca de investimento", pode ler-se no comunicado.

O português António Horta-Osório tem 56 anos e é atualmente o CEO do Grupo Lloyds Banking, o maior banco comercial e de retalho do Reino Unido. Iniciou a sua carreira na banca em 1987 no Citigroup em Portugal. Entre 1991 e 1993, trabalhou em finanças corporativas na Goldman Sachs em Nova Iorque e Londres.



Em 1993 ingressou no Grupo Santander, onde foi responsável por diversas funções executivas, desenvolvendo os negócios em vários países importantes: primeiro como CEO do Banco Santander de Negócios Portugal até 1996; depois entre 1997 e 2000 como CEO e Presidente do Banco Santander Brasil; de 2000 a 2006 como CEO do Banco Santander Totta (Portugal), como vice-presidente executivo Banco Santander na Espanha de 2000 a 2010 e de 2006 a 2010 como CEO do Santander UK / Abbey.



A partir de março de 2011, assumiu o cargo que desempenha atualmente no Lloyds Banking Group. António Horta-Osório trabalhou também no Tribunal de Justiça do Banco da Inglaterra entre 2009 e 2011.