Portugueses pedem crédito de 869 milhões de euros para comprar carros usados

Os portugueses pediram 869 milhões de euros emprestados nos primeiros seis meses do ano para comprar automóveis usados. O peso deste segmento volta a subir face ao mercado de novos, segundo a Associação de Instituições de Crédito Especializado.As estatísticas do crédito automóvel confirmam a tendência dos últimos anos, ou seja, o aumento do financiamento de usados e a queda nos novos. Dos 1198 milhõ... < br />