Precisa de abastecer? Combustíveis ficam mais caros na segunda-feira

Os combustíveis voltam a ficar mais caros na próxima semana, ainda que esta seja a subida mais ligeira desde meados de janeiro. Contas feitas, será o oitavo aumento semanal consecutivo, para os derivados do "ouro negro".A partir de segunda-feira, dia 14 de fevereiro, o diesel e a gasolina deverão custar mais nos postos de abastecimento em Portugal. Tanto o gasóleo simples, como a gasolina simples 95 vão ver os preços subir cerca de um cêntimo, no caso do gasóleo para 1,641 euros por litro, enquanto a gasolina aumenta para 1,796 euros por litro.O novo agravamento segue a tendência das últimas semanas e corresponde à subida dos preços do barril de petróleo nos mercados internacionais. A matéria-prima já tocou este ano o nível mais elevado desde 2014, amparado por uma procura acima das expectativas e por alguns constrangimentos de produção em alguns pontos do globo.A juntar ao período pós-pandemia, também a crise geopolítica entre Rússia e Ucrânia e as negociações sobre o acordo nuclear com o Irão estão a marcar o mercado. "Estão a chegar sinais positivos das negociações nucleares com o Irão, mas, como sempre, o 'diabo' está nos detalhes, pelo que devemos esperar", sublinhou a Agência Internacional de Energia (AIE), no relatório mensal divulgado esta sexta-feira.Neste cenário de algum alívio, o petróleo prepara-se para fechar a semana em terreno negativo. A AIE sublinhou, no entanto, que é melhor que "não fazer festas antes do tempo". Apontou a possibilidade de os preços do barril continuarem a subir por causa "da luta crónica que reina dentro da OPEP+ sobre o sim ou não sobre o aumento de produção mensal".Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI) está a valorizar 0,85% em Nova Iorque, para 90,64 dólares. Já o brent, que serve de referência ao mercado português, está subir 0,77%, com o barril a cotar nos 92,11 dólares.Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).