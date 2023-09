O preço do gasóleo deverá voltar a subir na próxima semana, com o litro a aumentar quatro cêntimos. Já a gasolina deverá registar uma ligeira descida, na ordem de um cêntimo por litro, segundo fontes do setor petrolífero. Ambos os combustíveis viram os preços baixar na última segunda-feira, após oito subidas semanais consecutivas.









