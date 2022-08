O preço dos combustíveis baixou para valores semelhantes aos praticados antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. No caso da gasolina simples 95, o custo médio está mesmo abaixo do registado há seis meses. No arranque desta semana, os automobilistas que forem abastecer os respetivos veículos deverão contar com nova baixa, embora modesta, entre um a dois cêntimos por litro, quer na gasolina quer no gasóleo, de acordo com fontes do setor petrolífero.









