Preço do leite na União Europeia dispara 31% em 2022

O preço do leite na União Europeia (UE) aumentou 31% em 2022 face ao ano anterior, impulsionado pela seca generalizada nos países comunitários, o que conduziu à escassez de alimento para as vacas leiteiras, revelou esta quinta-feira o Eurostat.





Os dados das primeiras estimativas sobre os preços na agricultura no ano passado mostram aumentos substanciais face a 2021 em quase todas as categorias de produtos. De acordo com o gabinete de estatística europeu, há três fatores que explicam a escalada dos preços na agricultura. Por um lado, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia transtornou o comércio de “trigo, milho, oleaginosas (principalmente sementes de girassol) e fertilizantes”, por estes dois países serem os maiores exportadores mundiais destes produtos.