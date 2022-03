Custos do gasóleo e fertilizantes castigam agricultura já a braços com a seca

Em apenas duas semanas, o litro do chamado gasóleo colorido, utilizado para fins agrícolas, registou uma subida superior a 30 cêntimos, seguindo a tendência de escalada de preços dos restantes combustíveis, uma consequência da guerra na Ucrânia. Pese embora o anúncio feito este sábado pelo Ministério da Agricultura, de que haverá uma redução em sede do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) de 3,4 cêntimos por litro, além da descida mais generalizada dos combustíveis na segunda-feira, a verdade é que os custos da energia são apenas um dos motivos de preocupação no setor, em que a continuação da subida dos preços dos alimentos é vista como inevitável.