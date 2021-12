Preço dos combustíveis desce na próxima segunda-feira

O preço dos combustíveis deverá descer na próxima segunda-feira, refletindo a evolução das cotações no mercado internacional. O preço do gasóleo simples deverá cair cinco cêntimos por litro, para os 1,47 euros por litro, enquanto o da gasolina poderá cair cerca de oito cêntimos por litro, para os 1,636 euros.Estes cálculos foram feitos pelo ‘Jornal de Negócios’, tendo por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Trata-se de uma das maiores descidas de preço do ano, depois de aumentos semanais consecutivos que levou o Executivo a criar um apoio direto às famílias, com a criação do AUTOvoucher.Esta tendência ocorre após uma semana marcada pela descida do preço do barril de petróleo, tendo esta sido corrigida nos dois últimos dias da semana. O petróleo valorizou-se em reação à decisão da OPEP e da Rússia em manter o plano de aumento da oferta em 400 mil barris/dia no próximo mês de janeiro. O comportamento de queda de preços aumenta a poupança das famílias em combustíveis, num momento em que beneficiam de um desconto de cinco euros por mês até março de 2022, no âmbito do AUTOvoucher.