Combustíveis voltam a subir esta segunda-feira pela nona semana consecutiva

Aumento de um cêntimo faz subir preço por litro do combustível simples para 1,514 euros.

Por João Maltez | 12:46

O preço da gasolina simples volta a subir segunda-feira, pela nona semana consecutiva, devendo fixar-se, em média, por litro, nos 1,514 euros.



Este acréscimo é um reflexo direto do aumento do custo do petróleo e da desvalorização do euro face ao dólar, já que aquela matéria-prima é negociada com a moeda norte-americana.



O custo do gasóleo simples também subirá segunda-feira – mais um cêntimo, como a gasolina simples –, para um preço médio por litro de 1,379 euros. Este combustível esteve duas semanas sem atualizações.



Dados da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas relativos a março deste ano revelam que os portugueses pagaram nesse mês a sexta gasolina mais cara entre os cidadãos dos 28 estados-membros da União Europeia (UE).



O valor médio cobrado por um litro de gasolina simples no nosso país foi de 1,47 euros, quando não ultrapassou os 1,38 euros no conjunto da UE.



Com os combustíveis mais caros do que Portugal, em março só surgiam cinco países (Holanda, Dinamarca, Grécia, Itália e França).



Em Espanha, o preço médio por litro da gasolina simples foi, no período em análise, inferior em mais de 20 cêntimos ao praticado do lado de cá da fronteira.