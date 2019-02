Presidente do BCP diz que distribuir dividendos demonstra "normalização do banco"

"É muito importante para sinalizar ao mercado a normalização do banco", disse Miguel Maya.

Por Lusa | 18:14

O presidente executivo do BCP, Miguel Maya, disse esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que a proposta de distribuição de 30 milhões de euros em dividendos demonstra ao mercado a "normalização do banco".



"É muito importante para sinalizar ao mercado a normalização do banco", disse Miguel Maya, considerando que a proposta de distribuição de dividendos é prudente até porque os "desafios continuam relevantes no sistema financeiro".



Na apresentação aos jornalistas das contas de 2018, em Lisboa, o gestor anunciou que a comissão executiva do BCP propôs ao Conselho de Administração a distribuição em dividendos de 10% dos lucros obtidos em 2018, o equivalente a cerca de 30 milhões de euros, uma vez que os lucros de 2018 cresceram 61,5% para 301,1 milhões de euros.



A proposta ainda terá de ser aprovada em Conselho de Administração - já após as contas de 2018 auditadas - e submetida à assembleia-geral de acionistas, que decorrerá em 22 de maio, mas se for aprovada significa a primeira distribuição de dividendos do BCP desde 2010.



Miguel Maya indicou que esta proposta de dividendos ainda não foi aprovada pelo Banco Central Europeu (BCE), mas mostrou-se "tranquilo" de que seja, uma vez que "o dividendo é prudente e os níveis de capital são adequados".



O presidente executivo disse ainda que o BCP acredita que vai cumprir o definido no plano estratégico sobre dividendos, de aumentar o pagamento dos dividendos para 40% dos resultados até 2021.



O BCP tem como acionistas de referência o grupo chinês Fosun (27,06%), a petrolífera angolana Sonangol (19,49%), o fundo de investimento BlackRock (3,39%) e o Grupo EDP (2,11%).



Em junho de 2018, a Sonangol disse que esperava que o BCP começasse a gerar dinheiro para "poder distribuir dinheiro aos seus acionistas".