A escalada das prestações mensais do crédito à habitação soma e segue. Os contratos agora revistos vão sofrer nova subida, devido ao agravamento das taxas de juro Euribor. Num empréstimo de 150 mil euros a 30 anos, com um ‘spread’ de 1% (margem do banco) e uma taxa a 12 meses, a prestação mensal sobe este mês 262,48 euros, para um montante na ordem dos 805,87 euros.









