Provedora de Justiça quer serviços públicos mais próximos

O atendimento por marcação generalizou-se com a pandemia e instalou-se nos serviços públicos. Apesar de reconhecer os ganhos de eficiência, a provedora de Justiça alerta para a necessidade de uma "administração de porta aberta, que se saiba que está, onde está e que está ao serviço dos cidadãos".



Garantir um maior equilíbrio entre o atendimento presencial com e sem marcação é uma das recomendações de Maria Lúcia Amaral, no âmbito de um Relatório sobre o Atendimento ao Cidadão nos Serviços Públicos, que envolveu visitas sem pré-aviso a locais e análise às páginas oficiais.









