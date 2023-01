O presidente do PSD, Luís Montenegro, afirmou este sábado estar convicto de que o PS vai apoiar a criação de uma comissão parlamentar de inquérito em torno da gestão da TAP por ser “o primeiro interessado”.



O líder social-democrata, questionado sobre se acompanharia as comissões de inquérito à volta do tema propostas pelo Chega e pelo Bloco de Esquerda, começou por relembrar que “o ministro das Finanças [Fernando Medina] está politicamente enfraquecido e, portanto, sem a autoridade que era necessária para poder conduzir o ministério”.









