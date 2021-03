Receitas da Altice Portugal sobem 0,5% em 2020 para 2.121 milhões de euros

As receitas da Altice Portugal subiram 0,5% no ano passado, face a 2019, para 2.121 milhões de euros, com o investimento a crescer 6,9%, anunciou hoje a dona da Meo.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 0,2% para 833,6 milhões de euros, adianta a empresa liderada por Alexandre Fonseca.

O investimento (capex) da Altice Portugal no ano passado totalizou 465,7 milhões de euros, um crescimento de 6,9%, "que reflete um desempenho sólido na trajetória de manutenção da liderança e de um crescimento sustentado", acrescenta a empresa.

"Apesar do contexto económico e social adverso em 2020, fruto da situação pandémica que chegou a Portugal no fim do primeiro trimestre e que obrigou ao confinamento, a Altice Portugal cresceu as receitas em 0,5% e o EBITDA em 0,2% nos últimos 12 meses, desempenho que resulta do contínuo aumento da base de clientes e de serviços e do controlo dos custos operacionais", explica dona da Meo.

"Embora os impactos da pandemia covid-19 ainda se façam sentir ao longo deste período, o segundo semestre de 2020 revelou a força do desempenho da Altice Portugal, nos principais indicadores financeiros", sublinha.

No quarto trimestre, as receitas subiram 2,7% para 558,3 milhões de euros, "continuando a recuperar da pandemia (+2,6% no 1.º trimestre de 2020, -4,2% no 2.º trimestre e +0,9% no 3.º trimestre de 2020)".

A dona da Meo refere que, nesta recuperação, o crescimento das vendas de equipamentos, principalmente telemóveis, o retorno da receita de conteúdos 'premium' desportivos e o "ligeiro aumento" das receitas de 'roaming' "foram fundamentais".

No último trimestre de 2020, o EBITDA subiu 4,5% (depois de um crescimento de 1,8% no 1.º trimestre, uma queda de 5,7% no 2.º trimestre e um ligeiro crescimento de 0,5% no 3.º trimestre), sendo que este desempenho "decorre de uma efetiva contenção de custos operacionais, aliada ao crescimento sustentado das receitas", lê-se no comunicado.

No quarto trimestre, a Altice Portugal investiu 127,3 milhões de euros, no trimestre anterior o investimento tinha ascendido a 120,2 milhões de euros e no segundo tinha somado 113,9 milhões de euros. O capex no primeiro trimestre foi de 104,3 milhões de euros.

"Apesar de ter atingido no final do 2.º trimestre" a meta estabelecida para 2020 "de 5,3 milhões de casas passadas com fibra, a Altice Portugal adicionou mais 70 mil casas à sua base total no 3.º trimestre e 241 mil no 4.º trimestre", acrescenta a empresa.

No ano, "o total de casas passadas fixou-se em 5,6 milhões, ou seja, a maior rede de fibra do país", destaca a Altice Portugal.

"O notável desempenho operacional foi novamente demonstrado pela crescente base de clientes, quer nos serviços fixos, quer nos serviços móveis, resultando da dinâmica, da resiliência e da sustentabilidade da atividade operacional dos segmentos consumo e serviços empresariais, que possibilitou a liderança do mercado", aponta.

No quarto trimestre, a Altice Portugal registou 39,1 mil adições líquidas nos serviços fixos, depois do "nível recorde de 51,9 mil no terceiro trimestre", sendo que no total do ano corresponde a mais 169,8 mil.

Os clientes únicos B2C aumentaram 6,8 mil no trimestre em análise, "alavancados na manutenção do ritmo de adições brutas e da manutenção do 'churn' [taxa de cancelamento] em patamar muito baixo, e 29,5 mil em 2020".

O negócio móvel registou mais 71,2 mil adições líquidas no último trimestre e mais 196,5 mil pós-pagas nos últimos 12 meses.

O segmento do consumo registou receitas de 312 milhões de euros no quarto trimestre, acima dos 309,6 milhões de euros homólogos.

"Esta evolução homóloga representa a retoma do crescimento das receitas, interrompido no 2.º trimestre do ano pela situação pandémica e consequente confinamento", adianta a empresa, que refere que "a expansão continuada da sua base de clientes, aliada ao controlo dos desligamentos, potenciada pela cobertura em fibra e pela oferta de serviços convergentes, foram fatores determinantes para este desempenho".

O segmento de serviços empresariais obteve receitas de 246,3 milhões de euros no último trimestre de 2020, mais 5,3% face a igual período de 2019, tendo crescido 4,1% em cadeia.