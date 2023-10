O Banco de Portugal aponta para uma deterioração recente no acesso ao crédito para a compra de casa "decorrente da conjugação da continuada subida dos preços da habitação com o ciclo de aumento das taxas de juro, não obstante o crescimento do rendimento nominal". Por outro lado, as rendas também se têm mostrado muito dinâmicas, "com um crescimento anual em torno de 8% no período 2021-22", calcula o Banco de Portugal no boletim de outubro.