Reserva Federal norte-americana interrompe subidas nas taxas de juro

A Reserva Federal (Fed), banco central dos Estados Unidos, decidiu esta quarta-feira fazer pausa nas subidas das taxas de juro, pela primeira vez desde março de 2022, mantendo-as no intervalo entre 5% e 5,25%, segundo um comunicado divulgado pela entidade.

Esta decisão foi conhecida no dia seguinte aos dados divulgados pelo Departamento do Trabalho norte-americano, dando conta de que a inflação nos Estados Unidos desacelerou significativamente de 4,9% em abril deste ano, para 4% no mês de maio, o valor mais baixo registado desde março de 2021.